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Регион
10 декабря, 10:06

ЦАХАЛ опроверг информацию о продвижении армии Израиля к Дамаску

ЦАХАЛ опроверг информацию о продвижении танков армии Израиля к Дамаску. Пресс-служба Армии обороны Израиля указала, что эти данные в СМИ не соответствуют действительности.

«Силы ЦАХАЛ присутствуют внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы с целью защиты Израиля», — уточнили военные.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что израильские танки находятся в 20 км от Дамаска. Техника якобы выдвинулась из буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска, и дислоцировались возле населённого пункта Катана. До этого из-за продвижения оппозиционных сил лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился уйти с должности и покинул страну. По личному указанию президента России Владимира Путина ему предоставили убежище в Москве. После этого Израиль впервые за 50 лет зашёл на территорию Сирии за пределами Голан, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства.

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Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Полина Никифорова
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