«Зона противостояния»: Политолог перечислил страны, где может начаться СВО

В Средней Азии сегодня происходит «джихадизация» исламского населения, считает политолог Артур Атаев. По его словам, прогнозировать подобные процессы довольно сложно, а во времена СССР представить их вообще было невозможно. Тем не мене, радикалы понимают только язык силы, поэтому не исключено, что в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане может начаться спецоперация (СВО).

«Традиционно Ферганская долина является зоной противостояния радикалов и нерадикалов. Кроме того, зоной такого противостояния является киргизско-узбекская граница и известный своими печальными событиями город Ош», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Также политолог утверждает, что в России сценарий радикализации, подобный сирийскому, маловероятен. Он объясняет это тем, что причиной событий на Ближнем Востоке стал серьёзный внутренний конфликт между элитами. Также он подчёркивает, что Башар Асад является представителем религиозного меньшинства – алавитов, что делает ситуацию в Сирии не применимой к российскому контексту.