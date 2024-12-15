Новак дал прогноз по добыче угля в России в следующем году
Новак: Добыча угля в РФ в 2024 году будет на один процент ниже, чем в 2023-м
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в 2024 году добыча угля в стране ожидается на 1% ниже, чем в 2023 году. При этом в 2025 году показатель останется на том же уровне.
«В целом могу сказать, что уровень добычи в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель», — поделился Новак.
Вице-премьер отметил, что в стране планируется увеличение поставок угля для внутреннего рынка. Кроме того, будут созданы условия для наращивания объемов экспорта этой продукции. Это позволит не только удовлетворять потребности отечественной экономики, но и укреплять позиции РФ на международных рынках угля.
Ранее сообщалось, что Франция стала главным импортёром российского газа в Евросоюз. Наибольшими покупателями нефтепродуктов из РФ стали Турция, за ней следуют Китай и Бразилия.
Kandinsky 3.1/ Life.ru