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15 декабря, 16:18

Новак дал прогноз по добыче угля в России в следующем году

Новак: Добыча угля в РФ в 2024 году будет на один процент ниже, чем в 2023-м

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в 2024 году добыча угля в стране ожидается на 1% ниже, чем в 2023 году. При этом в 2025 году показатель останется на том же уровне.

«В целом могу сказать, что уровень добычи в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель», — поделился Новак.

Вице-премьер отметил, что в стране планируется увеличение поставок угля для внутреннего рынка. Кроме того, будут созданы условия для наращивания объемов экспорта этой продукции. Это позволит не только удовлетворять потребности отечественной экономики, но и укреплять позиции РФ на международных рынках угля.

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Ранее сообщалось, что Франция стала главным импортёром российского газа в Евросоюз. Наибольшими покупателями нефтепродуктов из РФ стали Турция, за ней следуют Китай и Бразилия.

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Kandinsky 3.1/ Life.ru

Алена Пенчугина
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