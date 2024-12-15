Российскому политологу запретили въезд в Армению
САР: Российскому политологу Миграняну запретили въезд в Армению
Андраник Мигранян. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российскому политологу Андранику Миграняну был запрещён въезд в Армению. Эта информация была опубликована в телеграм-канале Союза армян России (САР).
«Андранику Миграняну, прилетевшему в Армению, чтобы посетить могилы родителей, в ереванском аэропорту Звартноц заявили, что ему запрещён въезд на Родину, в Армению», — сказано в публикации.
О причинах такого решения армянская сторона официально не уведомляла.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко запретили въезд в Латвию по личному указу главы латвийского МИД Байбы Браже. Власти балтийской страны не стали утруждать себя объяснением причин такого решения, срок его действия неопределён.