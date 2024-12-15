Пловцы из РФ побили мировой рекорд и выиграли золото в комбинированной эстафете

Российские пловцы установили мировой рекорд и завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 метров на короткой воде на чемпионате мира по плаванию. Турнир проводится в Будапеште.

Спортсмены сборной России показали общее время 3 минуты 18,68 секунды. В состав команды вошли Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков и Егор Корнеев. Они побили мировой рекорд, установленный в 2022 году американскими и австралийскими пловцами.

Второе место на ЧМ по плаванию заняла команда США с результатом 3 минуты 18,98 секунды. Бронзовые медали достались пловцам сборной Италии, которые показали время 3 минуты 19,91 секунды.