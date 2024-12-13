Победы российских пловцов на ЧМ заставили прибалтов и скандинавов написать кляузу в федерацию
Федерации плавания Скандинавии и Балтии возмутились допуском пловцов из РФ на ЧМ
Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии составили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), где выразили своё возмущение от принятого организацией решения допустить российских пловцов до участия в чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Об этом в беседе с TV2 объявил руководитель норвежской Федерации плавания Като Братбакк.
«Большая группа россиян, которые плавают в командах, поддерживаемых военными и полицией, теперь считаются так называемыми «нейтральными спортсменами», — приводит его слова телеканал.
По словам Братбакка, новый порядок допуска спортсменов был утверждён World Aquatics без согласования с федерациями-членами, которые увидели обновлённые правила только в Сети неделю спустя. Он добавил, что подписанты письма к международной федерации относятся к этому очень критично. Само обращение будет обнародовано, когда организация даст на него ответ.
Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится в Будапеште с 10 по 15 декабря. В нём в нейтральном статусе участвуют 27 спортсменов из России. Кроме того, результаты российских пловцов нельзя публиковать на ресурсах Федераций водных видов спорта, также запрещено брать интервью у спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на все ограничения, российские атлеты выступают весьма успешно и уже завоевали две золотые и одну серебряную медаль.
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