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Регион
13 декабря, 10:14

Победы российских пловцов на ЧМ заставили прибалтов и скандинавов написать кляузу в федерацию

Федерации плавания Скандинавии и Балтии возмутились допуском пловцов из РФ на ЧМ

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии составили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), где выразили своё возмущение от принятого организацией решения допустить российских пловцов до участия в чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Об этом в беседе с TV2 объявил руководитель норвежской Федерации плавания Като Братбакк.

«Большая группа россиян, которые плавают в командах, поддерживаемых военными и полицией, теперь считаются так называемыми «нейтральными спортсменами»,приводит его слова телеканал.

По словам Братбакка, новый порядок допуска спортсменов был утверждён World Aquatics без согласования с федерациями-членами, которые увидели обновлённые правила только в Сети неделю спустя. Он добавил, что подписанты письма к международной федерации относятся к этому очень критично. Само обращение будет обнародовано, когда организация даст на него ответ.

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Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится в Будапеште с 10 по 15 декабря. В нём в нейтральном статусе участвуют 27 спортсменов из России. Кроме того, результаты российских пловцов нельзя публиковать на ресурсах Федераций водных видов спорта, также запрещено брать интервью у спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на все ограничения, российские атлеты выступают весьма успешно и уже завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Юрий Лысенко
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