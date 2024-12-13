Победы российских пловцов на ЧМ заставили прибалтов и скандинавов написать кляузу в федерацию

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии составили письмо в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), где выразили своё возмущение от принятого организацией решения допустить российских пловцов до участия в чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Об этом в беседе с TV2 объявил руководитель норвежской Федерации плавания Като Братбакк.

«Большая группа россиян, которые плавают в командах, поддерживаемых военными и полицией, теперь считаются так называемыми «нейтральными спортсменами», — приводит его слова телеканал.