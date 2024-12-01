Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома России, и теперь объединенная организация будет называться «Федерация каноэ России». Об этом сообщает ТАСС .

На конференции делегаты одобрили изменения в устав, что привело к слиянию двух федераций. Новое название объединенной организации стало: Общероссийская общественная организация по гребле на байдарках и каноэ, а также гребному слалому «Федерация каноэ России».

А ранее Life.ru сообщал, что Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, признав, что уже давно планировала оставить эту должность. Тем не менее она продолжает исполнять обязанности главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. Винер занимала пост президента ВФХГ с 2008 года. Ранее она упоминала, что ей на смену может прийти десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.