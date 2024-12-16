Ульяновские власти опровергли информацию о диверсии на железной дороге

Власти Ульяновской области опровергли слухи о взрывах на железной дороге, которые распространились в некоторых Telegram-каналах. Представители Центра управления регионом (ЦУР) заявили, что сообщения о происшествии рядом с одним из депо являются ложными.

Ранее информация о диверсии появилась в ряде российских и украинских каналов, которые цитировали заявление Главного управления разведки Незалежной. Согласно этим сообщениям, спецслужбы якобы подорвали рельсы близ локомотивного депо, что привело к нарушению работы транспортных маршрутов.

«Никаких происшествий на железной дороге не зафиксировано, тревожных сигналов не поступало», — подчеркнули в ведомстве, призвав не доверять сомнительным источникам.