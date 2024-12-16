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Регион
15 декабря, 22:48

Ульяновские власти опровергли информацию о диверсии на железной дороге

Власти Ульяновской области опровергли слухи о взрывах на железной дороге, которые распространились в некоторых Telegram-каналах. Представители Центра управления регионом (ЦУР) заявили, что сообщения о происшествии рядом с одним из депо являются ложными.

Ранее информация о диверсии появилась в ряде российских и украинских каналов, которые цитировали заявление Главного управления разведки Незалежной. Согласно этим сообщениям, спецслужбы якобы подорвали рельсы близ локомотивного депо, что привело к нарушению работы транспортных маршрутов.

«Никаких происшествий на железной дороге не зафиксировано, тревожных сигналов не поступало», — подчеркнули в ведомстве, призвав не доверять сомнительным источникам.

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А ранее в ДНР сотрудники спецслужб произвели задержание жителя административного центра за содействие Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны России. В ходе допроса задержанный признался, что действовал по заданию ГУР МО Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ElenaNoeva

Тимур Хингеев
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