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16 декабря, 04:15

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался массовым заражением чесоткой в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления ведомства подробный отчёт о расследовании инцидента с массовым заражением чесоткой в Бурятии. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Согласно официальному заявлению, Бастрыкин направил запрос исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Республике Бурятия Евгению Лагацкому с требованием предоставить доклад о ходе следственных мероприятий. Исполнение поручения находится на контроле у центрального аппарата.

Напомним, что инфекция распространилась среди 48 постояльцев интерната, расположенного в селе Читкан. По предварительным данным, чесотка оказалась следствием несоблюдения санитарных норм, связанных с изоляцией заболевших. В связи с этим возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проверяться, кто и на каком этапе допустил нарушения.

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А ранее Бастрыкина заинтересовал скандальный инцидент с жестоким избиением школьницы в одном из учебных заведений Подмосковья. После потасовки девочке потребовалась госпитализация, возбуждено уголовное дело.

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