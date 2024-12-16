Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался массовым заражением чесоткой в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления ведомства подробный отчёт о расследовании инцидента с массовым заражением чесоткой в Бурятии. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Согласно официальному заявлению, Бастрыкин направил запрос исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Республике Бурятия Евгению Лагацкому с требованием предоставить доклад о ходе следственных мероприятий. Исполнение поручения находится на контроле у центрального аппарата.

Напомним, что инфекция распространилась среди 48 постояльцев интерната, расположенного в селе Читкан. По предварительным данным, чесотка оказалась следствием несоблюдения санитарных норм, связанных с изоляцией заболевших. В связи с этим возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проверяться, кто и на каком этапе допустил нарушения.