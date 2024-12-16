МЧС: Заискривший электровелосипед едва не сжёг жилой дом в Тольятти

Электрический велосипед вспыхнул в одной из тольяттинских многоэтажек. Причиной происшествия стало короткое замыкание, возникшее в аккумуляторной батарее двухколёсного транспортного средства, сообщает МЧС России. На опубликованных снимках видно, что пламя разрушило часть стены и заволокло всё чёрной сажей.

«Пожар потушили 13 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.

МЧС России напомнило жильцам многоквартирных домов об опасности хранения личных вещей, таких как велосипеды, коляски или строительные материалы, в общих коридорах и на лестничных клетках. Посторонние предметы не только повышают риск возникновения пожара, но и могут значительно затруднить эвакуацию людей в случае ЧС.