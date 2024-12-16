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16 декабря, 05:13

МЧС: Заискривший электровелосипед едва не сжёг жилой дом в Тольятти

Потушенный электровелосипед. Обложка © Telegram / МЧС России

Потушенный электровелосипед. Обложка © Telegram / МЧС России

Электрический велосипед вспыхнул в одной из тольяттинских многоэтажек. Причиной происшествия стало короткое замыкание, возникшее в аккумуляторной батарее двухколёсного транспортного средства, сообщает МЧС России. На опубликованных снимках видно, что пламя разрушило часть стены и заволокло всё чёрной сажей.

«Пожар потушили 13 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.

МЧС России напомнило жильцам многоквартирных домов об опасности хранения личных вещей, таких как велосипеды, коляски или строительные материалы, в общих коридорах и на лестничных клетках. Посторонние предметы не только повышают риск возникновения пожара, но и могут значительно затруднить эвакуацию людей в случае ЧС.

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Ранее в Иркутской области произошёл трагичный случай, когда 67-летний мужчина погиб, спасая свою 15-летнюю внучку из горящего дома. Пожар спровоцировала сама девочка, которая случайно подожгла вещи.

Тимур Хингеев
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