МЧС: Заискривший электровелосипед едва не сжёг жилой дом в Тольятти
Потушенный электровелосипед. Обложка © Telegram / МЧС России
Электрический велосипед вспыхнул в одной из тольяттинских многоэтажек. Причиной происшествия стало короткое замыкание, возникшее в аккумуляторной батарее двухколёсного транспортного средства, сообщает МЧС России. На опубликованных снимках видно, что пламя разрушило часть стены и заволокло всё чёрной сажей.
«Пожар потушили 13 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.
МЧС России напомнило жильцам многоквартирных домов об опасности хранения личных вещей, таких как велосипеды, коляски или строительные материалы, в общих коридорах и на лестничных клетках. Посторонние предметы не только повышают риск возникновения пожара, но и могут значительно затруднить эвакуацию людей в случае ЧС.
Ранее в Иркутской области произошёл трагичный случай, когда 67-летний мужчина погиб, спасая свою 15-летнюю внучку из горящего дома. Пожар спровоцировала сама девочка, которая случайно подожгла вещи.