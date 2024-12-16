Пожар произошёл в парке «Лосиный Остров» спустя год после гибели 19 лошадей

Крупный пожар произошёл в столичной детской школе конного спорта. Работники в беседе с SHOT предположили, что здание могли поджечь.

Крупный пожар произошёл в детской школе конного спорта в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет канал, сегодня около трёх часов ночи сотрудники детской спортивной школы конной езды «Волшебный лес» в парке «Лосиный Остров» заметили сильный пожар, охвативший одну из построек. Горело одноэтажное строение на площади 100 квадратов. Там находились сервера, на которых хранят записи с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пламя уже начало перекидываться на конюшню, где находились 22 лошади. Работники чудом успели забежать в помещение и вывести всех животных на улицу, они не пострадали.

Директор школы заявил, что сгоревшая раздевалка этой ночью была практически обесточена: проводка закоротить не могла. А камеры в школе не охватывают именно тот участок, где и произошёл пожар. Предварительно, возгорание началось со стены, которая выходит на лес. Подозреваемых, которые могли бы устроить поджог, у него нет.