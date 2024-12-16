Отцы и дети: Семью из Дагестана, 23 года растившую чужого сына, настигло новое горе
Kp.ru: Умер житель Дагестана, который 23 года растил чужого ребёнка
Шокирующая история семьи из Дагестана, которая узнала, что 23 года растила чужого ребёнка, получила ещё более трагическое продолжение. Отец парня не смог пережить горе — у мужчины остановилось сердце. Об этом сообщает kp.ru.
Заур и Патимат родили сына 23 года назад, однако в роддоме двух мальчиков перепутали. Их родной сын всё это время рос в соседнем селе. Правда вскрылась лишь в 2021 году, при этом женщина долгое время пыталась уберечь своего супруга от шокирующей информации.
Увы, мужчина не смог смириться с жестокой правдой. Патимат даже отправила неродного сына к брату в Сибирь, но семья уже начала рушиться. Заур часто уходил из дома и в конце концов переехал жить к сёстрам. Через месяц он позвонил родным с извинениями — всем, кроме сына. Через трое суток тело мужчины нашли в горах.
Напомним, жительница Дагестана, узнав, что 23 года растила неродного сына, потребовала у роддома компенсацию морального вреда. Суд взыскал в её пользу один миллион рублей, однако медучреждение не спешило исполнять решение. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.