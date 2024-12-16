Президент Киргизии отправил премьера страны в отставку
Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров освобождён от должности
Экс-глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и его сменщик Данияр Амангельдиев. Обложка © Wikipedia / mineconom.gov.kg
Указ, освобождающий Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров, подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Отныне данный пост занимает экс-министр экономики страны Данияр Амангельдиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики. <...> Амангельдиев Данияр Джолдошевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.
Ранее глава Киргизии обратился к Западу и потребовал не вмешиваться в отношения республики с Россией. Более того, Садыр Жапаров старается последовательно отстаивать право на добрые отношения и сотрудничество с РФ.