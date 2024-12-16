Указ, освобождающий Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров, подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Отныне данный пост занимает экс-министр экономики страны Данияр Амангельдиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

Ранее глава Киргизии обратился к Западу и потребовал не вмешиваться в отношения республики с Россией. Более того, Садыр Жапаров старается последовательно отстаивать право на добрые отношения и сотрудничество с РФ.