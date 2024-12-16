Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 07:18

Президент Киргизии отправил премьера страны в отставку

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров освобождён от должности

Экс-глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и его сменщик Данияр Амангельдиев. Обложка © Wikipedia / mineconom.gov.kg

Экс-глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и его сменщик Данияр Амангельдиев. Обложка © Wikipedia / mineconom.gov.kg

Указ, освобождающий Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров, подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Отныне данный пост занимает экс-министр экономики страны Данияр Амангельдиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики. <...> Амангельдиев Данияр Джолдошевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал республику частью русского мира
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал республику частью русского мира

Ранее глава Киргизии обратился к Западу и потребовал не вмешиваться в отношения республики с Россией. Более того, Садыр Жапаров старается последовательно отстаивать право на добрые отношения и сотрудничество с РФ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar