Западные журналисты раскрыли, кого пустят в «мясорубку» после Украины

Прибалтика является местом столкновения интересов НАТО и Российской Федерации. Агентство The Wall Street Journal предположило, что там вспыхнет новый очаг теневой войны.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова неназванных западных чиновников, которые заявили, что в последние два года в Балтийском море российские военные корабли открывают предупредительный огонь по судам НАТО. Помимо того, они обвиняют флот РФ в намеренном создании помех для авиации и опасных манёврах истребителей.