Западные журналисты раскрыли, кого пустят в «мясорубку» после Украины
WSJ пишет, что Прибалтика является местом столкновения интересов РФ и НАТО
Прибалтика является местом столкновения интересов НАТО и Российской Федерации. Агентство The Wall Street Journal предположило, что там вспыхнет новый очаг теневой войны.
«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — говорится в сообщении.
Издание приводит слова неназванных западных чиновников, которые заявили, что в последние два года в Балтийском море российские военные корабли открывают предупредительный огонь по судам НАТО. Помимо того, они обвиняют флот РФ в намеренном создании помех для авиации и опасных манёврах истребителей.
Недавно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Александр Малькевич заявил, что Америка готова отдать на растерзание страны Прибалтики и Румынию, чтобы продолжать прокси-войну с Россией. Он пояснил, что США не имеет жалости и к Европе, которую подталкивают к бездне.
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