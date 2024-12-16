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Регион
16 декабря, 07:57

Западные журналисты раскрыли, кого пустят в «мясорубку» после Украины

WSJ пишет, что Прибалтика является местом столкновения интересов РФ и НАТО

Прибалтика является местом столкновения интересов НАТО и Российской Федерации. Агентство The Wall Street Journal предположило, что там вспыхнет новый очаг теневой войны.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова неназванных западных чиновников, которые заявили, что в последние два года в Балтийском море российские военные корабли открывают предупредительный огонь по судам НАТО. Помимо того, они обвиняют флот РФ в намеренном создании помех для авиации и опасных манёврах истребителей.

В Прибалтике назвали дату разрыва энергетических связей с Россией
В Прибалтике назвали дату разрыва энергетических связей с Россией

Недавно сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Александр Малькевич заявил, что Америка готова отдать на растерзание страны Прибалтики и Румынию, чтобы продолжать прокси-войну с Россией. Он пояснил, что США не имеет жалости и к Европе, которую подталкивают к бездне.

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Shutterstock / FOTODOM / Ints Vikmanis

Николай Рюмин
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