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Регион
16 декабря, 08:13

Кириенко раскрыл, от кого зависит будущее России

Кириенко: От выпускников «Мастерской новых медиа» зависит будущее России

Проекты выпускников «Мастерской новых медиа» являются не просто качественными, но и полезными для людей. От выпускников программы зависит будущее России, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Очень важно, что ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны», — сказал Кириенко.

Он отметил, что сообщество выпускников увеличивается количественно и совершенствуется качественно. Среди их работ много ярких проектов в новых регионах, Курске и Белгороде. «Мастерская новых медиа» - проект АНО «Диалог» и АНО «Россия — страна возможностей», занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.

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Ранее Сергей Кириенко говорил, что выпускники «Мастерской новых медиа» становятся востребованными специалистами во многих лидирующих информационных проектах в России. Он отметил важность этих профессий в эпоху информационных войн.

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Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Николай Рюмин
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