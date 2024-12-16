Кириенко раскрыл, от кого зависит будущее России

Проекты выпускников «Мастерской новых медиа» являются не просто качественными, но и полезными для людей. От выпускников программы зависит будущее России, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Очень важно, что ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны», — сказал Кириенко.

Он отметил, что сообщество выпускников увеличивается количественно и совершенствуется качественно. Среди их работ много ярких проектов в новых регионах, Курске и Белгороде. «Мастерская новых медиа» - проект АНО «Диалог» и АНО «Россия — страна возможностей», занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.