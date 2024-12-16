Пенсионерка из Москвы отдала аферистам почти 150 миллионов рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей, так как они пригрозили старушке уголовным преследованием якобы за перевод денег в поддержку ВСУ. Об этом инциденте доложили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.

«В Москве неизвестные позвонили 83-летней пенсионерке, представились сотрудниками силовых структур и заявили, что ей грозит уголовная ответственность за попытку перевести средства на нужды ВСУ. Когда женщина сообщила, что не делала такого, ей предложили сотрудничать со следствием. Для этого было предложено перевести накопления на указанный счет, что она и сделала», — сообщили правоохранители.

Источник отметил, что женщина отдала свои накопления и средства мужа незнакомцам во дворе дома. Спустя некоторое время она поняла, что её обманули. Тогда пенсионерка и пошла в полицию. Общий ущерб составил 146 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.