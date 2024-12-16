Почти на 9 тысяч больше: Россияне рассказали, сколько планируют потратить на Новый год

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 62 655 рублей. Результаты опубликованы на сайте центра.

«На встречу 2025 года россияне собираются потратить в среднем 62 655 рублей, это новый исторический максимум (+8 588 рублей, или +16% к данным прошлого года). Удастся ли россиянам уложиться в планируемый бюджет, станет известно уже в январе. Напомним, в 2023 году фактические новогодние траты превысили запланированные только на 2%», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Согласно опросу, россияне планируют потратить значительные суммы на различные аспекты празднования. На культурно-развлекательные мероприятия и поездки выделено 25,5 тысячи рублей, что свидетельствует о желании людей активно проводить время. Средняя сумма, отведённая на праздничный стол, составляет около 13 тысяч рублей, а на подарки россияне планируют потратить 22,9 тысячи рублей. В исследовании приняли участие 1600 жителей РФ в возрасте старше 18 лет.