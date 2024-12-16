Задержан гастролёр, помогавший развести звезду «Москвы слезам не верит» Рязанову на 4 млн
Оперативники задержали мужчину, который участвовал в хищении 4 млн у Рязановой
Актриса Раиса Рязанова и задержанный аферист. Обложка © Telegram / Ирина Волк / ТАСС / Яровицын Роман
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, который помог мошенникам похитить 4 миллиона рублей у звезды «Москвы слезам не верит» Раисы Рязановой. Мужчину арестовали в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступника задержали, он признал свою вину. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Мои коллеги из уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали одного из актёров-гастролёров – жителя Новосибирска. Он подозревается в содействии реализации мошеннической схемы», — написала Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Задержанный признал вину и рассказал, что поучаствовать в криминальной схеме ему предложил знакомый. Мужчине оплатили дорогу из Новосибирска в Москву. После гастролёру прислали указания, и он отправился забирать деньги у Рязановой. Он назвал артистке кодовое слово, передал «документы банка» и забрал у неё 4 миллиона рублей, которые позже отдал соучастнику.
За свою «работу» мужчина получил 45 тысяч рублей и статью 159 УК РФ. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее народную артистку России Раису Рязанову развели мошенники. Псевдосиловики обвинили её в поддержке ВСУ. Звезду фильма «Москва слезам не верит» попросили доказать, что она ничего такого не делала и никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять 4 миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Актриса сделала всё, как было сказано, и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег, как ей велели. Позже Рязанова поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию с заявлением.