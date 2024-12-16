Хотел покрасить машину: Пьяный мастер автосервиса выстрелил в лицо клиенту в Нижегородской области
В Нижегородской области мастер автосервиса выстрелил в лицо клиенту
В Шахунье Нижегородской области произошёл инцидент со стрельбой в автосервисе. Конфликт возник между мастером и клиентом, которые не смогли договориться о конечной стоимости услуг, сообщает Ni Mash.
По информации телеграм-канала, мужчина решил покрасить свою машину и привёз её к знакомому мастеру. После завершения работы владелец оказался недоволен выставленной мастером ценой. Ситуация усугубилась, когда сотрудник автосервиса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил пневматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате выстрела пуля попала потерпевшему в челюсть, и его срочно госпитализировали. В отношении стрелявшего заведенное уголовное дело о покушении на убийство, он признал вину.
«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину он признал в полном объёме», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Ранее Life.ru сообщал, что охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю. Пострадавший получил травму глаз, ему оказали медпомощь.
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