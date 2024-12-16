Хотел покрасить машину: Пьяный мастер автосервиса выстрелил в лицо клиенту в Нижегородской области

В Шахунье Нижегородской области произошёл инцидент со стрельбой в автосервисе. Конфликт возник между мастером и клиентом, которые не смогли договориться о конечной стоимости услуг, сообщает Ni Mash.

По информации телеграм-канала, мужчина решил покрасить свою машину и привёз её к знакомому мастеру. После завершения работы владелец оказался недоволен выставленной мастером ценой. Ситуация усугубилась, когда сотрудник автосервиса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил пневматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. В результате выстрела пуля попала потерпевшему в челюсть, и его срочно госпитализировали. В отношении стрелявшего заведенное уголовное дело о покушении на убийство, он признал вину.