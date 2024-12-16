За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 500 солдат и четыре гаубицы в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Подразделения группировки улучшили своё тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск в Харьковской области. Также было отражено четыре контратаки противника.