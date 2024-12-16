В Кремле раскрыли, какой документ может лечь в основу мирных переговоров по Украине

Стамбульские договорённости, которых Москва и Киев достигли в 2022 году, могли бы стать основой для нового мирного диалога по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речь не идёт. Вместе с тем президент Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе стамбульских договорённостей», — сказал Песков журналистам.