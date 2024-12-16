В Кремле раскрыли, какой документ может лечь в основу мирных переговоров по Украине
Песков: Переговоры по Украине возможны на основе стамбульских договорённостей
Стамбульские договорённости, которых Москва и Киев достигли в 2022 году, могли бы стать основой для нового мирного диалога по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речь не идёт. Вместе с тем президент Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе стамбульских договорённостей», — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что договорённости, которых Москва и Киев достигли в Стамбуле в 2022 году, по-прежнему могут стать фундаментом для мирного урегулирования украинского конфликта. Он не раз напоминал, что договор весной 2022 году уже был согласован обеими сторонами, однако украинские власти в последний момент от них отказались.
Life.ru