Стало известно, как СВО помешала побегу киевских властей в Лондон

В начале 2022 года украинские власти всерьёз рассматривали возможность своего бегства в Лондон. По словам экс-главы МИД Украины Вадима Пристайко, правительство искало варианты для «релокации денег».

«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]. Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — цитирует Пристайко «РБК-Украина».

Экс-министр заявил, что идею с переездом предложил именно он, ещё до начала военных действий, примерно 8-10 февраля. Исследовалась возможность релокации финансов и обсуждался вопрос управления государством.