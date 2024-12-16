Стало известно, как СВО помешала побегу киевских властей в Лондон
Экс-глава МИД Украины Пристайко: В 2022 году обсуждалась релокация Киева в Лондон
В начале 2022 года украинские власти всерьёз рассматривали возможность своего бегства в Лондон. По словам экс-главы МИД Украины Вадима Пристайко, правительство искало варианты для «релокации денег».
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]. Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — цитирует Пристайко «РБК-Украина».
Экс-министр заявил, что идею с переездом предложил именно он, ещё до начала военных действий, примерно 8-10 февраля. Исследовалась возможность релокации финансов и обсуждался вопрос управления государством.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Великобритания столетиями хотела уничтожить Россию. По его словам, конфликт на Украине и его эскалация — это часть британского плана по дестабилизации России.
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