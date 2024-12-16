«Даже стыдно рассказывать»: Чемпионку СССР по фигурному катанию развели мошенники

Чемпионка СССР по фигурному катанию Татьяна Лихарева лишилась 590 тысяч рублей из-за мошенников. Бывшая спортсменка отметила, что после произошедшего плохо себя чувствует.

«Даже стыдно о таком рассказывать, потому что не первый раз уже такое со мной произошло. Нельзя было делать то, что я сделала. <...> Дело заведено, идём к следователю с дочерью», — отметила 84-летняя Лихарева в беседе с ТАСС.

Как оказалось, мошенники представились сотрудниками компании «Мосэнергосбыт». Им потребовалась проверка некоторых «не состыковок» по счётчикам. Затем Лихарёвой предложили назначить время, чтобы по её адресу приехала бригада «мастеров». Пострадавшая назвала код из смс-сообщения для «бронирования» определённого времени.

В мире спорта имя Татьяны Лихаревой известно многим. Талантливой фигуристке, четырежды становившейся чемпионкой СССР, на данный момент 84 года. До конца со льда она так и не ушла: перестав выступать, Татьяна Константиновна стала судьёй всесоюзной, всероссийской и международной категорий. Также она в качестве судьи работала на нескольких Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.