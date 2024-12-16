В России предложили брать по сто рублей налога с заказчика такси

В России следует ввести аналог, подобный туристическому сбору, но только на заказ такси и еды. С каждой сделки можно изымать около ста рублей и пускать их на выплаты региональным бюджетникам и пенсионерам. С такой инициативой выступил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

«Стоимость типичной бутылки вина также масштаба стоимости одной поездки на такси и единицы услуги доставки в отдельных дорогих магазинах. Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние — до 1000 — 1200 рублей», — пояснил он.

Ануреев уверен, что население страны положительно отнесётся к его инициативе при верном разъяснении в СМИ и на региональном уровне.