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Регион
16 декабря, 10:45

В России предложили брать по сто рублей налога с заказчика такси

Экономист Ануреев: Люди положительно воспримут налог на заказ такси и доставки

В России следует ввести аналог, подобный туристическому сбору, но только на заказ такси и еды. С каждой сделки можно изымать около ста рублей и пускать их на выплаты региональным бюджетникам и пенсионерам. С такой инициативой выступил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

«Стоимость типичной бутылки вина также масштаба стоимости одной поездки на такси и единицы услуги доставки в отдельных дорогих магазинах. Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние — до 1000 — 1200 рублей», — пояснил он.

Ануреев уверен, что население страны положительно отнесётся к его инициативе при верном разъяснении в СМИ и на региональном уровне.

В Туле введут туристический налог с 2025 года
В Туле введут туристический налог с 2025 года

Недавно экономист Алексей Зубец предложил ввести в России налог на бездетность в размере 40 тысяч рублей. Он объяснял это тем, что родители нескольких малышей выполняют работу семей без ребёнка, а посему должны быть награждены. В адрес предприимчивого идеолога посыпались угрозы.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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