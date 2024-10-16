Предложивший взимать 40 тысяч за бездетность экономист жалуется на угрозы в свой адрес
Эксперт Зубец, предложивший налог на бездетность в 40 тысяч, жалуется на угрозы
Экономист Алексей Зубец. Фото © Wikipedia / AZ-64
Экономист Алексей Зубец, который предложил ввести в России налог на бездетность в размере 40 тысяч рублей, пожаловался на поступающие в его адрес угрозы. Эксперт заявил, что они переходят рамки приличия.
«То, что каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз и ругательств в мой адрес, это, конечно, немножко напрягает», — сказал Зубец в интервью телеканалу «Спас».
Экономист добавил, что ему также приходится чистить канал, где выложены экономические данные, на основании которых он сделал свои предположения.
Напомним, ранее депутат ГД Андрей Гурулёв предложил ввести в РФ налог на бездетность, похожий на тот, что был в СССР. Парламентарий полагает, что полученные со сбора средства можно будет передавать в качестве поддержки для детских домов и сирот. Проблематика идеи в том, что этот налог распространится и на тех россиян, которые не могут иметь потомство по медицинским обстоятельствам. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил против предложения, заявив, что такой сбор никак не поможет повысить рождаемость в стране. Читатели Life.ru также раскритиковали инициативу. Тем временем экономист директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что все бездетные российские семьи должны выплачивать родителям по 30-40 тысяч рублей ежемесячно, так как «нормальное содержание ребёнка стоит в пределах этой суммы».