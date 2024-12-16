Наш ответ Трампу: В России выбрали «Человека года»
Сенатор Карасин и депутат Картаполов считают Путина «Человеком года»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин не согласен с решением американского журнала Time признать «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, почётное звание заслуживает президент России Владимир Путин, характер и опыт которого позволяют отстаивать интересы нашей страны в сложной геополитической ситуации.
Аналогичного мнения придерживается и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В свою очередь, сенатор от Курской области, участник СВО, полковник Алексей Кондратьев в беседе с NEWS.ru отметил, что Путина поддерживают 81% россиян. А объём работы, который ежедневно ложится на плечи российского лидера, не сравнится с задачами, которые решает Трамп.
«Я бы назвала персоной года нашего президента Путина. Все мировые СМИ сделали акцент на Трампа, но самый цитируемый — Владимир Владимирович. Всё, что он ни скажет, сразу разлетается по всем мировым масс-медиа», — обратила внимание теле- и радиоведущая Алла Довлатова.
Напомним, ранее американский еженедельный журнал Time признал «Человеком года» Дональда Трампа во второй раз. Первый раз он был удостоен почётного звания после победы на президентских выборах в 2016 году. Кстати, в шорт-лист кандидатов также вошли вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.