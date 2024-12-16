Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 13:25

Наш ответ Трампу: В России выбрали «Человека года»

Сенатор Карасин и депутат Картаполов считают Путина «Человеком года»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин не согласен с решением американского журнала Time признать «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, почётное звание заслуживает президент России Владимир Путин, характер и опыт которого позволяют отстаивать интересы нашей страны в сложной геополитической ситуации.

Аналогичного мнения придерживается и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В свою очередь, сенатор от Курской области, участник СВО, полковник Алексей Кондратьев в беседе с NEWS.ru отметил, что Путина поддерживают 81% россиян. А объём работы, который ежедневно ложится на плечи российского лидера, не сравнится с задачами, которые решает Трамп.

«Я бы назвала персоной года нашего президента Путина. Все мировые СМИ сделали акцент на Трампа, но самый цитируемый — Владимир Владимирович. Всё, что он ни скажет, сразу разлетается по всем мировым масс-медиа», — обратила внимание теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

Путин разоблачил методы Запада: Доводят до красной черты и пугают «российской угрозой»
Путин разоблачил методы Запада: Доводят до красной черты и пугают «российской угрозой»

Напомним, ранее американский еженедельный журнал Time признал «Человеком года» Дональда Трампа во второй раз. Первый раз он был удостоен почётного звания после победы на президентских выборах в 2016 году. Кстати, в шорт-лист кандидатов также вошли вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar