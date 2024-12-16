Футболист Воробьёв похвастался добычей на охоте, но столкнулся с неодобрением общественников

Зоозащитники требуют наказать футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьёва, который выложил фото с тушками 10 убитых зайцев. Сам форвард заявил телеграм-каналу SHOT, что у него есть разрешение на охоту и все нормы были соблюдены.

«Фото с трупами говорит о психической нестабильности. Тем более это выкладывается в сеть популярным человеком. Это может оскорбить других людей. У него с головой не в порядке. Клуб «Локомотив» должны понимать, что среди игроков есть такие любители фоткаться с трупами. Пристыдить надо, чтобы всё убрали», — заявил президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Воробьёв рассказал, что ездил на охоту с друзьями в Краснодарский край. Футболист уверяет, что всего их было 10 человек, а значит, ничего не нарушено. В регионе в этом году разрешено добывать не более одной особи зайца на одного охотника в день.