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Регион
16 декабря, 12:27

Футболист Воробьёв похвастался добычей на охоте, но столкнулся с неодобрением общественников

SHOT: Общественники осудили футболиста Воробьёва за фото с тушками убитых зайцев

Футболист Дмитрий Воробьёв с добычей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dima.vorobyov.10

Футболист Дмитрий Воробьёв с добычей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dima.vorobyov.10

Зоозащитники требуют наказать футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьёва, который выложил фото с тушками 10 убитых зайцев. Сам форвард заявил телеграм-каналу SHOT, что у него есть разрешение на охоту и все нормы были соблюдены.

«Фото с трупами говорит о психической нестабильности. Тем более это выкладывается в сеть популярным человеком. Это может оскорбить других людей. У него с головой не в порядке. Клуб «Локомотив» должны понимать, что среди игроков есть такие любители фоткаться с трупами. Пристыдить надо, чтобы всё убрали», — заявил президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Воробьёв рассказал, что ездил на охоту с друзьями в Краснодарский край. Футболист уверяет, что всего их было 10 человек, а значит, ничего не нарушено. В регионе в этом году разрешено добывать не более одной особи зайца на одного охотника в день.

Ранее в Ленобласти спасли похороненную заживо собаку. Пёс застрял в подземных катакомбах бывшего водохранилища. Операция по спасению животного продолжалась двое суток. Дворняге дали имя Трубач.

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Полина Никифорова
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