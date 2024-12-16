Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 11:32

Белоусов сообщил, что 96% российских военных могут вернуться в строй после ранений

Белоусов: Военная медицина России с честью выдержала испытание СВО

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов рассказал, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией (СВО). Такую высокую оценку работе наших медиков министр дал на итоговой коллегии Минобороны.

«Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией», — поделился Белоусов.

Министр обороны РФ также уточнил, что около 96% раненых военнослужащих России могут вернуться в строй после выписки из больниц. Кроме того, по его словам, показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться.

Иным образом складываются дела у противника. Напомним, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а за весь период проведения специальной военной операции противник потерял почти 1 миллион человек.

Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России
Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar