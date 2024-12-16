Белоусов сообщил, что 96% российских военных могут вернуться в строй после ранений

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов рассказал, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией (СВО). Такую высокую оценку работе наших медиков министр дал на итоговой коллегии Минобороны.

«Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией», — поделился Белоусов.

Министр обороны РФ также уточнил, что около 96% раненых военнослужащих России могут вернуться в строй после выписки из больниц. Кроме того, по его словам, показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться.