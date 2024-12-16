Белоусов сообщил, что 96% российских военных могут вернуться в строй после ранений
Белоусов: Военная медицина России с честью выдержала испытание СВО
Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов рассказал, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией (СВО). Такую высокую оценку работе наших медиков министр дал на итоговой коллегии Минобороны.
«Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией», — поделился Белоусов.
Министр обороны РФ также уточнил, что около 96% раненых военнослужащих России могут вернуться в строй после выписки из больниц. Кроме того, по его словам, показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться.
Иным образом складываются дела у противника. Напомним, что только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а за весь период проведения специальной военной операции противник потерял почти 1 миллион человек.
Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker