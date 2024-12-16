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Регион
16 декабря, 11:45

Белоусов рассказал, сколько военных пополнили ВС РФ за год

Белоусов: Более 427 тысяч военнослужащих набрано в ВС РФ в этом году

За прошедший год в ряды ВС России было отобрано более 427 тысяч военнослужащих. Данными цифрами поделился министр обороны РФ на заседании коллегии ведомства.

«Более 427 тысяч военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году. В среднем в день контракт заключают более 1200 человек», — сказал министр.

Белоусов анонсировал создание в ВС РФ нового рода войск
Белоусов анонсировал создание в ВС РФ нового рода войск

Ранее Белоусов озвучил количество человеческих потерь ВСУ за всё время спецоперации. Так, например, только за 2024 год украинская армия лишилась более 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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Shuttetstock / FOTODOM / Mircea Moira

Мария Любицкая
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