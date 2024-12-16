Белоусов рассказал, сколько военных пополнили ВС РФ за год

За прошедший год в ряды ВС России было отобрано более 427 тысяч военнослужащих. Данными цифрами поделился министр обороны РФ на заседании коллегии ведомства.

«Более 427 тысяч военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году. В среднем в день контракт заключают более 1200 человек», — сказал министр.