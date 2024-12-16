Бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода вывозил комплектующие на Украину

Бывший руководитель Луховицкого авиазавода Михаил Баранов получил девять лет тюремного заключения за кражу комплектующих для истребителей МиГ-29 и их незаконный вывоз на Украину. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и области.

Московский областной суд признал Баранова виновным в организации массовых хищений и передаче технической документации иностранному лицу. Он входил в состав преступной группы, которая занималась кражей деталей для МиГ-29, передавая их Одесскому авиационному заводу. Кроме того, Баранов передал украинскому гражданину фотографии чертежей элементов боевой техники, что способствовало ремонту МиГ-29.

Баранов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором, что позволило рассмотреть дело в упрощенном порядке. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Другим семи участникам преступной группы были назначены наказания от одного до семи лет в зависимости от их роли в преступлениях. С осужденных также взыскан ущерб, причиненный предприятию.