В России предложили ввести талоны на еду, как в СССР

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести в России продуктовые социальные карты по примеру СССР. По мнению парламентария, эта мера поддержки может коснуться малоимущих граждан и поможет им купить товары, необходимые для жизни.

Ранее власти Калининградской области анонсировали введение подобных мер, и Аксаков считает, что практику «талонов» можно распространить и на всю страну, пишет сайт Mk.ru.

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — заявил Анатолий Аксаков

Эксперты подсчитали, что программа могла бы быть успешной, если бы каждый нуждающийся человек получал для покупки продуктов питания 100 рублей в день, то есть 3 тысяч рублей в месяц, а потратить деньги мог только на еду. Однако другие экономисты считают, что сумма должна быть вдвое выше — около 5-6 тысяч рублей, а это уже совсем другая нагрузка на бюджет. В защиту инициативы аналитики приводят в пример продуктовые карты для помощи малообеспеченным в США.

«Там программа льготной и зачастую бесплатной покупки продуктов питания является одной из крупнейших в области реализуемых соцпрограмм и составляет около $125 на человека, она охватывает свыше 43 млн благополучателей», — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.