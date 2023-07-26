10 ярких фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

В советское время дефицит был обычным явлением и очереди за продуктами — неотъемлемой частью жизни. Однако эти десять фотографий из архивов доказывают, что в СССР не всегда было так плохо. Они показывают, как выглядели продуктовые магазины и гастрономы в разные периоды советской истории и как люди делали покупки в те времена. Приготовьтесь увидеть впечатляющие продуктовые прилавки, красочную упаковку и даже самообслуживание в советских магазинах!

1956 г. СССР. Москва. Гастроном № 1 на улице Горького.

Какими были магазины в СССР. Фото © ТАСС

Октябрь 1958 г. СССР. Москва. Покупательница в отделе консервов и полуфабрикатов в гастрономе самообслуживания № 65.

Как в СССР выглядели магазины и универмаги. Фото © ТАСС / Лев Портер, Евгений Кассин

Октябрь 1963 г. СССР. Москва. В продовольственном магазине самообслуживания.

Покупки в СССР: москвичи — в магазине. Фото © ТАСС

Ноябрь 1972 г. СССР. Пермь. Коллектив нового универсама перед началом работы.

Гастрономы и магазины СССР. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Ноябрь 1977 г. СССР. Киев. Один из крупнейших гастрономов района Русановка "Славутич".

Советский продуктовый рынок. Фото © ТАСС / Александр Бормотов

Октябрь 1978 г. СССР. Ленинград. Прилавки Центрального гастронома на Невском проспекте.

Продовольственные магазины в СССР: правда ли, что в Союзе был дефицит? Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Апрель 1981 г. СССР. Москва. В торговом зале универсама.

Было ли самообслуживание в магазинах СССР. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Октябрь 1983 г. СССР. Украинская ССР. Симферополь. Продуктовый магазин производственного объединения "Фотон" .

История продуктовой торговли в СССР. Фото © ТАСС / Архив

Март 1987 г. СССР. Москва. Премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Маргарет Тэтчер во время посещения универсального магазина в микрорайоне Крылатское.

Культура потребления в СССР: в какие магазины и универмаги ходили. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин

Февраль 1990 г. СССР. Казахская ССР. Усть-Каменогорск. В торговом зале магазина "Южный".

Фотографии советских магазинов. Фото © ТАСС / Владимир Воротников