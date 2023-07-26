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Опубликовано 26 июля 2023, 05:00
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10 ярких фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда

Вспоминая жизнь в СССР, многие начинают жаловаться, мол, в магазинах всегда был дефицит. Конечно, проблемы с поставками существовали, но не всегда же! Собрали 10 фото, которые напомнят: всё было далеко не так плохо, как об этом принято говорить.

В советское время дефицит был обычным явлением и очереди за продуктами — неотъемлемой частью жизни. Однако эти десять фотографий из архивов доказывают, что в СССР не всегда было так плохо. Они показывают, как выглядели продуктовые магазины и гастрономы в разные периоды советской истории и как люди делали покупки в те времена. Приготовьтесь увидеть впечатляющие продуктовые прилавки, красочную упаковку и даже самообслуживание в советских магазинах!

1956 г. СССР. Москва. Гастроном № 1 на улице Горького.

Какими были магазины в СССР. Фото © ТАСС

Какими были магазины в СССР. Фото © ТАСС

Октябрь 1958 г. СССР. Москва. Покупательница в отделе консервов и полуфабрикатов в гастрономе самообслуживания № 65.

Как в СССР выглядели магазины и универмаги. Фото © ТАСС / Лев Портер, Евгений Кассин

Как в СССР выглядели магазины и универмаги. Фото © ТАСС / Лев Портер, Евгений Кассин

Октябрь 1963 г. СССР. Москва. В продовольственном магазине самообслуживания.

Покупки в СССР: москвичи — в магазине. Фото © ТАСС

Покупки в СССР: москвичи — в магазине. Фото © ТАСС

Ноябрь 1972 г. СССР. Пермь. Коллектив нового универсама перед началом работы.

Гастрономы и магазины СССР. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Гастрономы и магазины СССР. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Ноябрь 1977 г. СССР. Киев. Один из крупнейших гастрономов района Русановка "Славутич".

Советский продуктовый рынок. Фото © ТАСС / Александр Бормотов

Советский продуктовый рынок. Фото © ТАСС / Александр Бормотов

Октябрь 1978 г. СССР. Ленинград. Прилавки Центрального гастронома на Невском проспекте.

Продовольственные магазины в СССР: правда ли, что в Союзе был дефицит? Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Продовольственные магазины в СССР: правда ли, что в Союзе был дефицит? Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Апрель 1981 г. СССР. Москва. В торговом зале универсама.

Было ли самообслуживание в магазинах СССР. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Было ли самообслуживание в магазинах СССР. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Октябрь 1983 г. СССР. Украинская ССР. Симферополь. Продуктовый магазин производственного объединения "Фотон" .

История продуктовой торговли в СССР. Фото © ТАСС / Архив

История продуктовой торговли в СССР. Фото © ТАСС / Архив

Март 1987 г. СССР. Москва. Премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Маргарет Тэтчер во время посещения универсального магазина в микрорайоне Крылатское.

Культура потребления в СССР: в какие магазины и универмаги ходили. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин

Культура потребления в СССР: в какие магазины и универмаги ходили. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин

Февраль 1990 г. СССР. Казахская ССР. Усть-Каменогорск. В торговом зале магазина "Южный".

Фотографии советских магазинов. Фото © ТАСС / Владимир Воротников

Фотографии советских магазинов. Фото © ТАСС / Владимир Воротников

В целом эти фотографии показывают, что даже в условиях дефицита в СССР были магазины с хорошим ассортиментом и нормальными условиями. А ещё этих десяти снимков вполне достаточно, чтобы увидеть, как продуктовый рынок и культура потребления изменились со временем. В любом случае эти яркие и красочные кадры из СССР отражают весьма интересный взгляд на советскую историю.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
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Евгений Шулепов

Сергей Трофимов
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