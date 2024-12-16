Олимпийский чемпион назвал турниры без россиян пародией на биатлон
Чемпион Олимпийских Игр по биатлону Васильев назвал пародией турниры без россиян
Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов выглядят как пародия.
В интервью «РБК Спорт» он выразил недовольство тем, что в турнирах доминируют норвежские атлеты, которым, по его мнению, разрешено легально использовать допинг под предлогом заболеваний.
Васильев отметил, что у России есть хорошо подготовленные биатлонисты, которые могли бы участвовать в международных соревнованиях, если бы их допустили.
Напомним, что 28 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в сезоне 2024/25. Отстранение россиян и белорусов началось в марте 2022 года, когда IBU приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. В сентябре 2022 года это решение было продлено.
Kandinsky 3.1 / Life.ru