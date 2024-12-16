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Регион
16 декабря, 11:42

Олимпийский чемпион назвал турниры без россиян пародией на биатлон

Чемпион Олимпийских Игр по биатлону Васильев назвал пародией турниры без россиян

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов выглядят как пародия.

В интервью «РБК Спорт» он выразил недовольство тем, что в турнирах доминируют норвежские атлеты, которым, по его мнению, разрешено легально использовать допинг под предлогом заболеваний.

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Васильев отметил, что у России есть хорошо подготовленные биатлонисты, которые могли бы участвовать в международных соревнованиях, если бы их допустили.

Напомним, что 28 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в сезоне 2024/25. Отстранение россиян и белорусов началось в марте 2022 года, когда IBU приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. В сентябре 2022 года это решение было продлено.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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