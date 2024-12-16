Олимпийский чемпион назвал турниры без россиян пародией на биатлон

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов выглядят как пародия.

В интервью «РБК Спорт» он выразил недовольство тем, что в турнирах доминируют норвежские атлеты, которым, по его мнению, разрешено легально использовать допинг под предлогом заболеваний.

Васильев отметил, что у России есть хорошо подготовленные биатлонисты, которые могли бы участвовать в международных соревнованиях, если бы их допустили.