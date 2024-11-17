Биатлонист Халили не жалеет, что финишировал через «Камень, ножницы, бумагу»

На финише гонки в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Карим Халили и Даниил Серохвостов сыграли в «Камень, ножницы, бумага» и так определили, кто из них пересечёт линию. Это действие возмутило старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского, сообщает ТАСС.

«Это всё равно что я приду в театр, а мне цирк показывают, это разные вещи. Цирк должен быть в цирке», — заявил он, добавив, что в СССР за такое их бы лишили званий и выгнали из сборной.

В ответ на нападки Халили заявил, что хейт не заставит спортсменов отказаться от данного действия. Он заявил, что ни о чём не жалеет и мечтал раньше завершить гонку миром. Более того, спортсмен не исключает повторения финта в будущем.