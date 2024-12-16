Киевский режим решил «порадовать» всех украинцев отменой новогодних праздников
На Украине отменили новогодние праздники из-за военного положения
Украинцам предстоит работать 31 декабря и 1 января, так как в стране действует военное положение. Об этом нововведении сообщает издание Insider.
Прежде эти даты, а также католическое 25 декабря, были праздничными днями. Мэр Киева Виталий Кличко доложил гражданам, что новогодняя ёлка появится на Софийской площади столицы, однако праздничных гуляний организовано не будет.
Традиционное Рождество 7 января на Украине не празднуют, так как раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь продвигают новоюлианское торжество 25 декабря, в этом году его отметили впервые. В канонической УПЦ заявляли, что продолжат отмечать Рождество 7 января.
Напомним, на Украине в 2023 году решили насовсем отменить Деда Мороза и Снегурочку и заменить их Николаем Чудотворцем — одним из самых почитаемых святых. При этом день празднования святого «переехал» с 19 декабря на 6-е и отмечается по новоюлианскому календарю.
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