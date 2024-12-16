Киевский режим решил «порадовать» всех украинцев отменой новогодних праздников

Украинцам предстоит работать 31 декабря и 1 января, так как в стране действует военное положение. Об этом нововведении сообщает издание Insider.

Прежде эти даты, а также католическое 25 декабря, были праздничными днями. Мэр Киева Виталий Кличко доложил гражданам, что новогодняя ёлка появится на Софийской площади столицы, однако праздничных гуляний организовано не будет.

Традиционное Рождество 7 января на Украине не празднуют, так как раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь продвигают новоюлианское торжество 25 декабря, в этом году его отметили впервые. В канонической УПЦ заявляли, что продолжат отмечать Рождество 7 января.