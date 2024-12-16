Главный флаг Украины уже в третий раз снимают из-за штормового ветра

Главный флаг Украины, установленный в Киеве рядом с монументом «Родина-мать», будет снят в связи с ожидаемыми сильными порывами ветра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В столице принято решение о снятии главного флага Украины из-за прогнозируемой непогоды. По данным гидрометцентра, 16 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра со скоростью 25-28 м/с, что соответствует оранжевому уровню опасности» , - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.