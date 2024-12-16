Главный флаг Украины уже в третий раз снимают из-за штормового ветра
Главный флаг Украины, установленный в Киеве рядом с монументом «Родина-мать», будет снят в связи с ожидаемыми сильными порывами ветра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
«В столице принято решение о снятии главного флага Украины из-за прогнозируемой непогоды. По данным гидрометцентра, 16 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра со скоростью 25-28 м/с, что соответствует оранжевому уровню опасности» , - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Флаг имеет размеры 16 на 24 метра, а высота флагштока составляет почти 90 метров.
Напомним, что в первый раз главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать» из-за штормового ветра 10 декабря. Ситуация повторилась уже через пару дней. Астролог в интервью Life.ru высказал мнение о падении украинского флага с монумента «Родина-мать». Он считает, что это событие не следует рассматривать как простую случайность, а скорее как предупреждение. По его словам, это может быть знаком от высших сил или духов предков, символизирующим падение государства, его мощи и единства.
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