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Регион
16 декабря, 12:22

Путин назвал святой обязанностью армии выдавить ВСУ с территории России

Основной задачей российских войск является изгнание солдат киевского режима с территории Курской области и наказание тех, кто совершал преступления в регионе РФ. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Путин — про Курскую область. Видео © Life.ru

«Святая обязанность Вооружённых сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — указал глава государства.

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Напомним, «Курская авантюра» Владимира Зеленского стала для ВСУ адом на Земле, так как по состоянию на 16 декабря, киевский режим потерял в регионе уже более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также сотни единиц другой техники.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Николай Рюмин
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