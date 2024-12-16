Путин высказался о расходах на российскую армию

Российский народ и государство дают всё, что могут армии, однако расходы не могут увеличиваться бесконечно, иначе другие сферы будут страдать. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Минобороны. Он пояснил, что траты на оборону выросли на 6,3%.

«Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», — предупредил Путин.

Лидер пояснил, что страна и народ отдают всё, что могут, Вооружённым силам для выполнения поставленных боевых задач.