Неизвестный вирус подкосил Сашу Савельеву, теперь она не может петь и выступать

Финалистка «Фабрики звёзд», певица Саша Савельева за час до мероприятия потеряла голос из-за болезни. Экстренные лекарственные препараты не помогли абсолютно, от выступления пришлось отказаться. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Обычно на концерты я ношу с собой такую небольшую «скорою помощь» — ингалятор и лекарства которые в случае острой необходимости могут помочь. А здесь просто даже не подумала что такое может произойти. А оно случилось. И вот уже целый день я делаю ингаляции с лекарствами которые помогали раньше, но сейчас они бессильны», — поделилась с подписчиками Савельева.

Врачи утверждают, что певица подхватила новый вирус, но не ковид. Помимо потери голоса у артистки повышенная температура и слабость. После капельнице Савельевой стало легче, но голос по-прежнему не слушается певицу. Медики рекомендовали певице не напрягать голосовые связки и молчать.