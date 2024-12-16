Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 12:17

Белоусов: РФ готовится к потенциальному военному конфликту с НАТО в Европе

Минобороны РФ готовится к любому развитию ситуации, включая военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на коллегии МО.

По словам министра, об угрозе конфликта говорят решения, принятые альянсом на саммите в июле, а также свидетельствует содержание доктринальных документов США и других стран НАТО. Поэтому одним из направлений работы Минобороны России является подготовка к любому развитию событий.

«Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — сказал Белоусов.

Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы могут долететь до Москвы
Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы могут долететь до Москвы

О потенциальной подготовке НАТО к конфликту с РФ говорит и рост военного присутствия альянса у границ нашей страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что число американских военнослужащих в Европе уже превысило 100 тысяч.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar