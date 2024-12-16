Белоусов: РФ готовится к потенциальному военному конфликту с НАТО в Европе

Минобороны РФ готовится к любому развитию ситуации, включая военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на коллегии МО.

По словам министра, об угрозе конфликта говорят решения, принятые альянсом на саммите в июле, а также свидетельствует содержание доктринальных документов США и других стран НАТО. Поэтому одним из направлений работы Минобороны России является подготовка к любому развитию событий.

«Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — сказал Белоусов.