Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 12:12
8737

Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы могут долететь до Москвы

Белоусов: Размещённые в Германии американские ракеты достигнут Москвы за 8 минут

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ракеты средней дальности, которые США планируют разместить в Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут. Заявление прозвучало в понедельник на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«В будущем на территории Германии будут установлены гиперзвуковые ракеты с подлетным временем до Москвы около восьми минут», — указал министр.

Белоусов добавил, что в июле этого года США и Германия подтвердили свои намерения разместить ракеты средней дальности на немецкой территории. Эти ракеты будут иметь дальность до 2,4 тысячи километров и планируются к размещению в 2026 году.

Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию
Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию

Напоминаем, что Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие. Стороны согласовали старт реализации этого плана на 2026 год. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва ответит на такую угрозу адекватными военными мерами. В то же время в Берлине подчеркнули, что страна не имеет возможности размещать подобное оружие на своей территории, однако НАТО поддержало инициативы американских властей.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar