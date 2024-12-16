Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы могут долететь до Москвы

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ракеты средней дальности, которые США планируют разместить в Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут. Заявление прозвучало в понедельник на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«В будущем на территории Германии будут установлены гиперзвуковые ракеты с подлетным временем до Москвы около восьми минут», — указал министр.

Белоусов добавил, что в июле этого года США и Германия подтвердили свои намерения разместить ракеты средней дальности на немецкой территории. Эти ракеты будут иметь дальность до 2,4 тысячи километров и планируются к размещению в 2026 году.