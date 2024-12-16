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16 декабря, 13:12

Ким Кардашьян сэкономила на вечеринке и спровоцировала слухи о разорении семьи

Radar: Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении семейства

Ким Кардашьян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Ким Кардашьян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Американская светская львица Ким Кардашьян спровоцировала слухи о том, что семейство Кардашьян-Дженнер стремительно теряет своё богатство и влияние в обществе. Поводом стало её решение значительно сократить расходы на традиционную рождественскую вечеринку.

«В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку в канун Рождества, потому что у нас идёт много строительных работ. У нас было несколько легендарных рождественских сочельников, и они обязательно будут. Наши дети их любят, и все их друзья хотят приехать», приводит слова Ким Radar Online.

Авторы материала уточнили, что сейчас Ким занята ремонтом роскошного особняка в Калабасасе (штат Калифорния), стоимость которого оценивается в шесть миллиардов рублей в пересчёте. За приведение своего жилья в порядок взялась и сестра Ким — Хлои.

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А ранее Ким Кардашьян заявила, что собирается закончить карьеру через 10 лет. Изначально фанаты испугались, подумав, что у Кардашьян имеется неизлечимое заболевание.

Мария Любицкая
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