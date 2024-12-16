Ким Кардашьян сэкономила на вечеринке и спровоцировала слухи о разорении семьи

Американская светская львица Ким Кардашьян спровоцировала слухи о том, что семейство Кардашьян-Дженнер стремительно теряет своё богатство и влияние в обществе. Поводом стало её решение значительно сократить расходы на традиционную рождественскую вечеринку.

«В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку в канун Рождества, потому что у нас идёт много строительных работ. У нас было несколько легендарных рождественских сочельников, и они обязательно будут. Наши дети их любят, и все их друзья хотят приехать», — приводит слова Ким Radar Online.

Авторы материала уточнили, что сейчас Ким занята ремонтом роскошного особняка в Калабасасе (штат Калифорния), стоимость которого оценивается в шесть миллиардов рублей в пересчёте. За приведение своего жилья в порядок взялась и сестра Ким — Хлои.