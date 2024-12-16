«Присед 320 килограммов»: В Ростове-на-Дону пауэрлифтер скончался во время выступления

В Ростове-на-Дону в ходе международных соревнований по пауэрлифтингу умер многократный чемпион Европы и мира, таганрожец Сергей Стародубский. Об этой трагедии в соцсетях сообщила «Организация пауэрлифтинга России».

Другой участник соревнований Андрей Черненко рассказал, что ему удалось пообщаться со Стародубским за несколько минут до трагедии. По его словам, спортсмен переживал, что не справится с 260-ю килограммами. А Андрей его подбадривал.

«И через 5 минут он выходит на помост в последний раз. Сначала шок, потом апатия и желание развернуться и уехать домой. Но после — желание пожать эти 260 в честь Серёги», — написал в своих соцсетях Черненко.

Администратор паблика «Силовое троеборье» Расим Минниахметов сообщил, что Стародубский умер во время разминки жима лежа. Он написал, что Сергея пытались откачать целый час. Он два года назад сделал шунтирование сердца и через полгода вновь продолжил тяжёлые тренировки. У покойного остались двое детей: дочь и сын.