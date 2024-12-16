«Форма защиты»: Психолог объяснил влюблённость танатопрактика из Новосибирска в мертвеца

История о сотруднице морга из Новосибирска, которая влюбилась в мертвеца, действительно может иметь логическое объяснение, учитывающее специфику её профессии и личный бэкграунд. Работа в морге может оказывать значительное влияние на психику человека, так как она связана с постоянным контактом с темой смерти и утраты, рассказал Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что такая реакция может быть формой психологической защиты.

Специалист подчеркнул, что работа в сфере ритуальных услуг, включая танатопрактику, может оказывать значительное влияние на психику человека. Обычно такие специалисты проходят процесс адаптации, который помогает им стать менее чувствительными к смерти и утрате. Однако в случае Виктории наблюдается обратная ситуация — она стала более эмоционально вовлечённой и влюбилась в мертвеца, который был ей знаком по телевизионным шоу.

Медийные личности всегда выглядят более привлекательными в силу своей узнаваемости, созданного образа и харизмы. Труп не может проявить себя никак, и можно додумать и «наградить» любыми приятными чертами характера. <...> Перенос — это психологический процесс, при котором человек переносит свои внутренние переживания на внешний объект. Станислав Самбурский Клинический психолог

Самбурский пояснил, что для людей естественно привязываться к тем, с кем они проводят много времени и делятся личными переживаниями. В случае Виктории, после первого контакта с телом умершего, у неё возникло позитивное впечатление от «общения», что могло стать началом её эмоциональной привязанности к Никите. Дальнейшие процедуры, такие как бальзамирование, подготовка к погребению и посмертный макияж, являются длительными и требуют значительного времени и внимания. Это может привести к тому, что сотрудники морга, включая Викторию, начинают затягивать эти процессы, чтобы создать иллюзию близости и взаимодействия с умершим. В случае сибирячки, продолжил специалист, это могло проявиться в желании «узнать» Никиту лучше, что усилило её эмоциональную связь с ним.

Однако многих, как заметил психолог, удивили скорее дальнейшие действия танатопрактика. Виктория вышла замуж за живого парня через два месяца после флирта и влюблённости с уже умершим человек. Самбурский предположил несколько вариантов того, почему подобная история приключилась. Возможно, между девушкой и её новым мужем на тот момент уже случилось знакомство, которое постепенно развивалось в нечто большее. Новоиспечённые возлюбленные могли неожиданно повздорить, и на фоне этого Виктория буквально нашла молчаливого слушателя и выговорилась.

Также возможна и иная ситуация — новым замужеством Виктория помогла себе забыть о чувствах к Никите, предположил собеседник Life.ru. В человеческой природе есть механизм замещения, который мог сработать, подтолкнув девушку быстро найти отношения с живым человеком, пояснил специалист.

«Если отношения молодой пары существовали давно и «левак с трупом» был способом справиться с эмоциями во время ссоры, то новая пара может быть вполне счастливой в будущем. Если же новый парень пришёл в жизнь Виктории как замена, такие отношения зачастую менее жизнеспособны, менее стабильны и устойчивы», — резюмировал психолог.