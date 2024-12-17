Сибирячку, которая влюбилась в мертвеца, потребовали проверить на некрофилию

Танатопрактика из Новосибирска, которая влюбилась в мертвеца, потребовали проверить на некрофилию. Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов высказал мнение, что любовь к трупу является отклонением. Он также отметил, что пропаганда таких чувств в открытом доступе с точки зрения морали и нравственности недопустима, так как это может служить оправданием девиации, сообщает SHOT.

По словам правозащитника, такой контент действительно может негативно сказаться на психике детей. Он также отметил, что сибирячка Виктория нарушает закон, поскольку доступ к подобным материалам регулируется пятой статьёй Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Муж сотрудницы морга считает, что девушка просто делилась с подписчиками своими эмоциями, которые она испытывала при подготовке тела, обусловленными специфической внешностью трупа. Он также отметил, что пост в блоге был написан парой совместно. При этом его не смущает, что танатопрактик подробно описывала свои чувства, возникающие при работе с мертвецом. В своём блоге она публикует свои работы в формате «До/После» без цензуры и предупреждения о возрасте 18+.