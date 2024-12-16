Белоусов возглавил набсовет Военно-строительной компании

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на пять лет назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовых актов.

«Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и сроком на 5 лет следующих лиц: Белоусов Андрей — министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)», — говорится в тексте распоряжения.

Также в набсовет включены глава Минстроя Ирек Файзуллин, первый замминистра обороны Леонид Горнин, замминистра экономического развития Мурат Керефов, замминистра финансов Алексей Липаев, председатель «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков, глава Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

ВСК была создана указом президента России Владимира Путина в 2019 году, она занимается масштабными строительными проектами Минобороны (строительство, реконструкция и капремонт стратегических объектов) Ранее главой наблюдательного совета был Сергей Шойгу, находившийся на посту главы Минобороны. Тем же распоряжением его полномочия были прекращены.