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16 декабря, 12:31

Белоусов поблагодарил Шойгу за создание «мощного задела» в ВС РФ

Белоусов поблагодарил экс-главу министерства Шойгу за работу в Минобороны

Министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

В ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России Андрей Белоусов искренне поблагодарил бывшего главу министерства Сергея Шойгу. Нынешний руководитель оборонного ведомства отметил его значительный вклад в создание надёжной основы для дальнейшего развития Вооружённых Сил Российской Федерации.

Белоусов поблагодарил экс-главу министерства Шойгу за работу в Минобороны. Видео © Life.ru

«Искренняя благодарность Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ», — заявил Белоусов.

Кроме того, министр обороны РФ поблагодарил администрацию президента России, самого главу государства Владимира Путина, Федеральное собрание и коллег по силовому блоку.

Напомним, президент РФ предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны в мае этого года. Бывший глава военного ведомства Сергей Шойгу был назначен секретарём Совета Безопасности. В Кремле подчеркнули, что министерство требовало инноваций. Эксперт отметил, что Белоусов — экономист, который великолепно знает промышленность, в том числе военную.

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Алена Пенчугина
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