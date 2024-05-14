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14 мая, 14:27

Военный эксперт оценил возможные изменения на фронте после назначения Белоусова

Полковник Баранец: Министр обороны не занимается планированием операций

Ожидать изменений на фронте после назначения Андрея Белоусова министром обороны не стоит, ведь в его обязанности не входит управление войсками. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он пояснил, глава Минобороны не принимает участия в планировании военных операций и не командует армией — это прерогатива Генштаба. Задачей Белоусова же является создание прямой связки между военно-промышленным комплексом и армией.

"Белоусов — экономист, который великолепно знает промышленность, в том числе военную. По этой части можно ожидать, судя по его заявлениям, улучшения материально-технического обеспечения армии", — сказал эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ
Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ

Напомним, президент РФ Владимир Путин 12 мая предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны. Бывший глава военного ведомства Сергей Шойгу уже назначен секретарём Совета Безопасности. Говоря об этом, в Кремле подчеркнули, что министерство требует инноваций. Сегодня, 14 мая, Белоусов выступил в Совете Федерации, члены которого примут решение о его назначении. В частности, кандидат на пост главы МО заверил, что новую мобилизацию в РФ проводить не собираются.

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АГН "Москва" / Чингаев Ярослав

Мирон Сидоров
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