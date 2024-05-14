Военный эксперт оценил возможные изменения на фронте после назначения Белоусова

Ожидать изменений на фронте после назначения Андрея Белоусова министром обороны не стоит, ведь в его обязанности не входит управление войсками. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он пояснил, глава Минобороны не принимает участия в планировании военных операций и не командует армией — это прерогатива Генштаба. Задачей Белоусова же является создание прямой связки между военно-промышленным комплексом и армией.