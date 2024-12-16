Россиянка едва не погибла из-за приёма противозачаточных

Приём противозачаточных чуть не убил 39-летнюю жительницу Сергиева Посада, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, женщина начала пить таблетки без консультации врача и это отразилось на её здоровье. По началу она решила, что заболела ОРВИ — симптомы были схожи. Однако потом в её мокроте начали появляться сгустки крови.