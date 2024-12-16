Россиянка едва не погибла из-за приёма противозачаточных
Mash: Жительница Подмосковья едва не погибла из-за приёма противозачаточных
Приём противозачаточных чуть не убил 39-летнюю жительницу Сергиева Посада, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, женщина начала пить таблетки без консультации врача и это отразилось на её здоровье. По началу она решила, что заболела ОРВИ — симптомы были схожи. Однако потом в её мокроте начали появляться сгустки крови.
После появления страшных симптомов женщина не стала откладывать поход к медикам. В больнице у неё диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии, из-за которой началось воспаление лёгких. К таким последствиям женщину привёл образовавшийся из-за приёма неподходящих контрацептивов тромб. Медики растворили тромб, вылечили пневмонию и назначили пациентке подходящие контрацептивы.
Ранее врачи предупредили о страшных последствиях хронического стресса. Он может привести к инфекции или воспалениям мочевого пузыря. Из-за стресса появляются спазмы, вызванные сокращением мышц, которые приводят к учащённому мочеиспусканию.
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