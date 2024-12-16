Комиссия Госдумы не сочла оскорбительными слова депутата о «рожалке»

Комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в высказывании депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который призвал женщин рожать «пока рожалка работает». Слова парламентария вызвали возмущение у депутата фракции «Новые люди» Ксении Горячевой, которая и обратилась в комиссию с просьбой рассмотреть высказывание Ильтякова.

Так, по мнению комиссии, возглавляемой Валентиной Терешковой, слова депутата «не несут оскорбительного или негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке».

«Конечно, я не согласна с этим выводом. <...> Надеюсь, что такие эпизоды не будут забыты, а общественное возмущение отразится на результатах будущего голосования», — прокомментировала Горячева выводы комиссии.