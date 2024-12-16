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Регион
16 декабря, 16:49

Комиссия Госдумы не сочла оскорбительными слова депутата о «рожалке»

Комиссия Госдумы не нашла нарушений в словах депутата Ильтякова о «рожалке»

Александр Ильтяков. Обложка © Telegram / iltiakov_live

Александр Ильтяков. Обложка © Telegram / iltiakov_live

Комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в высказывании депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который призвал женщин рожать «пока рожалка работает». Слова парламентария вызвали возмущение у депутата фракции «Новые люди» Ксении Горячевой, которая и обратилась в комиссию с просьбой рассмотреть высказывание Ильтякова.

Так, по мнению комиссии, возглавляемой Валентиной Терешковой, слова депутата «не несут оскорбительного или негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке».

«Конечно, я не согласна с этим выводом. <...> Надеюсь, что такие эпизоды не будут забыты, а общественное возмущение отразится на результатах будущего голосования», — прокомментировала Горячева выводы комиссии.

Напомним, ранее Ильтяков оправдался за свой призыв «рожать, пока рожалка работает». Депутат заявил, что не хотел никого оскорбить, а тем, кто обиделся на эти слова, он посоветовал пройти курс анатомии. Также парламентарий высказался резко против абортов. Он заявил, что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на земле».

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Наталья Демьянова
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